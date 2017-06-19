Manavgat’ta Hint keneviri operasyonu

Manavgat ilçesinde bahçelerinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen karı-koca yakalandı.

Manavgat Beşkonak Mahallesi Düzağaç Bölgesinde F.K. ve eşi A.K'nin bahçelerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile Düzağaç Bölgesinde F.K. ve eşi A.K'nin bahçelerinde arama yapıldı. Aramada ekili vaziyette bin 65 kök Hint Keneviri ele geçirildi.

Karı-koca jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılırken F.K ifadesinin ardından serbest bırakılırken, eşi A.K ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Cezaevine gönderildi.