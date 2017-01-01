Malatyaspor’dan müthiş geri dönüş

Malatya 1.Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda Doğanşehir Belediyespor ile karşılaşan Malatyaspor, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçı müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 kazandı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısında rakibi Doğanşehir Belediyespor karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Malatyaspor, bam başka bir kimlikle çıktığı ikinci yarıda peş peşe attığı gollerle rakibini 3-2 mağlup etti. Yeşiltepe 2 Nolu sahada oynanan maçın ilk yarısını konuk takım Doğanşehir Belediyespor 11 ve 30. dakikalarda Harun'un attığı gollerle 2-0 önde kapattı. Müsabakanın ikinci yarısında oldukça etkili başlayan Malatyaspor, 48'de Engin Bilici, 58. dakikada ise Nail'in ayağından bulduğu golle eşitliği yakaladı.

Sarı kırmızılılar 80. dakikada Salih'in ayağından bulduğu golle müthiş bir geri dönüşle maçı 3-2 kazandı.