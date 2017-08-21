Malatya'da orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesi Yamaç Mahallesi'ndeki Beydağları eteklerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Malatya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Toplam 5 ekibin mudahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.