Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Parmaksız’ı ziyaret etti

Nevşehir Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir heyet, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret etti.

Nevşehir Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Pınarbaşı başkanlığındaki heyette Başkan Yardımcısı Rahmi Yüzer, Yönetim Kurulu Üyeleri Tayfun Tetik, Mustafa Ateşlioğlu, İzzettin Tükel, Erdoğan Korkutmaz ve Mustafa Başpınar yer aldı.

Başkan Parmaksız, her zaman esnaf ve sanatkarımızın görüş ve fikirlerinin önemli olduğunu bu anlamda birlik ve beraberlik içinde çalışmanın ilimize değer katacağını ifade etti.

Ziyarette Başkan Pınarbaşı, yaklaşık 580 üyesi bulunan Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, Parmaksız'a Nevşehir ve Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.