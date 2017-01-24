Lokantacılar fiyatı yükselen domatesi salatadan çıkardı

Domates fiyatlarının bir hafta içerisinde yüzde yüz artış göstermesi üzerine Malatya'daki lokantacıların birçoğu salatayı domatessiz yapmaya başladı.

Domatesin Malatya Sebze Meyve Pazarı'nda geçen hafta kilosu 3 TL'den satılırken bir anda 6 TL olması, lokantacı esnafını örneğine az rastlanır bir uygulamaya itti. Birçok esnaf fiyatların yükselmesi karşısında kendi önlemini alarak, yiyeceklerin yanında verdikleri salatalardan domatesi çıkardı.

"Maliyeti dengeleme adına domatesi salatadan çıkardık"

Malatyalı lokantacı Ramazan Doğrucu, domates fiyatlarının yükselmesi üzerine domatesi salatadan çıkararak tasarruf sağlamaya çalıştıklarını söyleyerek, "Domates lokantacı esnafın olmazsa olmazıdır. Hemen hemen her yemeğimizde domates kullanıyoruz. Lakin son 1 haftadır domates fiyatları uçtu gitti. Bu kadar fiyat artışı niye olur, nasıl olur anlamış değiliz. Tabi yemek yaparken ve salata hazırlarken sıkça kullandığımız domatesin biz esnafa bir maliyeti var. Biz de haklı olarak bu maliyeti biraz dengeleyebilme adına salatadan domatesi çıkarmak zorunda kaldık. Bu uygulamamız birkaç sürer öyle tahmin ediyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren fiyatların yeniden normale döneceğini öğrendik. İnşallah domates olması gereken fiyatı bulur da biz de salatanın baş aktörü domatesi ait olduğu yere koyarız tekrar" dedi.

"Müşterimiz domatesi soruyor"

Doğrucu, dükkanına gelen müşterilerin salatanın içerisinde domatesi göremeyince şaşırdığını da ifade ederek, "Tabi müşterilerimiz hazırladığımız salatada domatesi görmeye ve yemeye alışkın. Bu uygulamanın ardından dükkanımıza gelen bir çok müşterimiz "salatanın içerisinde neden domates yok" diye soruyor. Biz de kendilerine durumu izah ettik. Tamamen yeşillikten oluşan salatanın daha sağlıklı olduğunu söylüyoruz ama kimse domatesten yapılan salatadan aldığı tadı alamadığını söylüyor" diye konuştu.