Liseli genç kız karne aldığı gün sır oldu

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan Elif Nur Ceylan (17) adlı genç kız karnesini aldıktan sonra ortadan kayboldu.

Oğuzlar İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Elif Nur Ceylan, 9 Haziran Cuma günü karnesini almak için sabah evden ayrıldı. Edinilen bilgilere göre okula giderek karnesini alan Ceylan, bir süre sonra arkadaşlarıyla eğleniyor. Gün içerisinde esrarengiz bir şekilde kaybolan genç kız evlerine bir daha geri dönmedi. Ceylan'ın ailesi kızlarının eve dönmemesi üzere güvenlik güçlerine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Karne almak için okuluna giden kızından bir daha haber alamadıklarını belirten baba Bekir Ceylan, "Gerekli yerlere başvurduk. Bugün 11 gün. Hala bir haber alamadık. Hayatından endişe ediyoruz. Kaçırılmış olabilir. Kendisi gitmiş olabilir. En azından nerde olduğunu, hayatta mı değil mi onun uğraşı içerisindeyiz. Annesi perişan, ben perişanım, hepimiz perişanız. Sesimizi duyuyorsa "ben buradayım baba" desin" dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Züleyha Ceylan ise, "bekliyoruz bekliyoruz hep aynı yok gitti" ifadelerini kullandı.