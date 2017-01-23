Lider Sökespor son dakika golüyle güldü

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Grupta mücadele eden Sökespor kendi evinde Karpuzlu Belediyespor ile karşılaştı.

Geçtiğimiz hafta başlayan ikinci yarının ilk haftasında bay takım olan Sökespor'un kendi evinde seyircisi ile hasret giderdiği maçta gol 90. Dakikada geldi. Rıza Bulut'un ceza sahası içimde yerde kaldığı pozisyona hakem penaltı düdüğünü çaldı. Topun başına geçen Rıza Bulut penaltıdan golü kaydetti. 8 dakikada uzatılan maç tek golle Sökespor'un Karpuzlu Belediyespor karşısında galibiyeti ile sona erdi.

Önümüzdeki süreçte kalan 11 maçın kolay olmayacağını belirten Sökespor Kulüp Başkanı Yusuf Günal; "İkinci yarıya galibiyetle başladık, mutluyuz. Hepimiz inanmış durumdayız. İnşallah Karpuzlu karşısında 90.dakikada gelen gol bizi şampiyonluğa götürür. Kapuzlu iyi bir takım iyi mücadele ediyor ve can yakıyorlar. İyi ki bizim canımızı yakmadılar"dedi. Önümüzdeki hafta Uşak karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirten Yusuf Günal, "Karpuzlu maçı bitti şu dakikadan itibaren Uşak maçına konsantre olacağız" dedi

Ligin ilk yarısını lider olarak tamamlayan Sökespor, ikinci yarıda ilk oynadığı maçta aldığı galibiyet ile Çiğli Belediyespor'un bir puan önünde liderliğini sürdürdü. Haftanın zirveye oynayan iki takımı Çiğli ve Utaş Uşakspor karşılaşmasının gülen tarafı ise, Utaş Uşakspor oldu. Kendi evinde Utaş Uşakspor'a 2-1 yenilen Çiğli Belediyespor; önümüzdeki hafta yine ligin güçlü takımlarından ve zirve yarışını yakından takip eden Ortaca Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Önümüzdeki hafta lider Sökespor kendisini 3 puan geriden takip eden ligin 3. Sıradaki güçlü takımı Utaş Uşakspor'un konuğu olacak.