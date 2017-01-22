Lapseki’de muhtarlık seçimi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Taştepe köyünde yenilenen muhtarlık seçimlerini Alaaddin Yıldırım kazandı.

220 seçmenin yer aldığı Taştepe köyünde 201 kişi sandık başına gitti. Eski köy muhtarı Cemal Varış'ın görevden alınmasıyla birlikte Yaşar Uyar ile Aladdin Yıldırım muhtar adayı olarak seçime girdi. Lapseki İlçe Seçim Kurulu aracılığıyla görevlendirilen heyet tarafından yapılan sayım sonucunda 122 oy alan Aladdin Yıldırım muhtar oldu. Yaşar Uyar 79 oy aldı. Sandık güvenliği İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı görevli askerler tarafından sağlandı.