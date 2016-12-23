KYK öğrencileri polis teşkilatı ile bir araya geldi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Erzincan İl Müdürlüğü, Erzincan'da görev yapan emniyet teşkilatı için kahvaltı organizasyonu düzenledi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu "KYK İle Polis El Ele" kampanyası kapsamında KYK yurtlarında kalan öğrenciler, polis teşkilatı mensuplarının moral ve motivasyonunu yükseltmek ve onların yalnız olmadıklarını hissettirmek adına kendileri ile kahvaltıda bir araya gelerek, sohbet etme fırsatı buldular.

Gerçekleştirilen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, emniyet müdürlüğüne bağlı birim müdürleri, polis teşkilatı mensupları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencileri katıldı.

Programda konuşan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu "KYK Polis El Ele" çalışması ile düzenledikleri buluşma programında polis teşkilatı ile bir araya gelmekten şeref duyduklarını belirterek, "Bizler sizlerle güç alıyoruz. Sizlerle varız. Varlığınızın ne kadar kıymetli olduğunu biz 15 Temmuz da bir kez daha gördük. Allah ne memleketimize ne devletimize nede polisimize tırnağına dahi zarar vermesin. Bizleri onurlandırdınız, şereflendirdiniz. Sizlerle olmak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Bizler 7/24 esası ile çalışan bir kurumuz. Bu anlamda sizlerin çok büyük bir desteğini alıyoruz. Katkılarınızı görüyoruz. Sayın Valim de bizlere her anlamda destek oluyor. Kapısını sürekli aşındırıyoruz." diye konuştu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise yaptığı konuşmada yaşanan süreç içerisinde ilimizdeki tüm kamu kurumlarının emniyete olan birlik ve beraberlik duygusundan memnuniyet duyduğunu belirterek, emniyet müdürlüğünün 17 Aralık sonrası kendi içerisinde temizlenmeyi başarabilen ilk kurumlardan bir tanesi olduğuna dikkat çekti.

Vali Arslantaş konuşmasının devamında 15 Temmuz sözde darbe girişiminin milletimizin sağlam dirayetiyle engellendiğini dile getirerek, son dönemlerde ise polisimize ve askerimize yönelik yapılan hain saldırılar sonrası emniyet teşkilatına moral vermek adına yapılan bu organizasyonun yerinde olduğuna dikkat çekti.