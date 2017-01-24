Kütüphaneler teknolojiye boyun eğmiyor

Trabzon İl Halk Kütüphanesi'nde yoğunluk bitmek bilmiyor. Eğitim-öğretimin yarıyıl tatiline girmesine rağmen öğrenciler kütüphaneye yoğun ilgi gösterirken, geçen yıl okuyucu sayısının 100 bine yaklaştığı kaydedildi.

Trabzon İl Halk Kütüphanesi teknolojinin gelişmesine rağmen yoğunluğunu kaybetmiyor. Eğitim ve öğretim yılının ilk yarı tatiline girmesiyle yoğunluk sayısı artan kütüphanelerde boş yer bulmak neredeyse imkansız. Görevlilerle sabahın ilk saatlerinde kütüphaneye giren öğrenciler, akşam mesai bitimine kadar kütüphaneden ayrılmıyor. Her evde bilgisayar olmasına rağmen teknolojiye boyun eğmeyen Trabzon İl Halk Kütüphanesini 2016 yılında 98 bin 714 kişi ziyaret etti. Her geçen gün talebin arttığı kütüphanede ise 2011 yılında 2 bin 745 olan üye sayısı 2016 yılında 9 bin 415 kişiye yükseldi. Lise, üniversite ve çeşitli sınavlara hazırlanmak için kütüphaneden yararlanmak isteyenlere ise 34 bin 611 materyal ödünç verildi. 89 bin 473 kitap sayısı bulunan Trabzon İl Halk Kütüphanesi'nde son iki yılda doluluk oranı yaşanıyor. 1927 yılında açılan Trabzon İl Halk Kütüphanesi ilçelere de gezici kütüphanesi ile hizmet veriyor.