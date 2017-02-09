Kütahyaspor Başkan Ramazan Yıldırım: Şehirdeki kurum ve kuruluşların desteğini bekliyoruz

Kütahyaspor Başkanı Ramazan Yıldırım ve beraberindeki yeni yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu.

Kütahyaspor'un genel kurulu sonucunda oluşan yeni yönetim kurulunun, KUTSO'ya ziyaretinde, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral ile KUTSO Yönetim Kurulu üyeleri bulundu.

Kütahyaspor Başkanı Ramazan Yıldırım, yeni yönetim kurulu üyelerini tanıtarak, yürütülen çalışmalar ve yapılan ziyaretler hakkında bilgi paylaştı. Yıldırım ayrıca, Kütahya'daki tüm kurum ve kuruluşların desteğini beklediklerini söyledi.

Kütahyaspor'un yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin de görüşüldüğü ziyarette, karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

Kütahyaspor Başkanı Ramazan Yıldırım, günün anısına, KUTSO Başkanı Nafi Güral'a Kütahyaspor forması takdim etti.(EFE)