Kuşlubahçe Meydan Park’ta sona gelindi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapım çalışmaları tamamlanmak üzere olan Kuşlubahçe Mahallesi Meydan parkında incelemelerde bulundu. Parkın yapımının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Başkan Çelik, Kuşlubahçe Mahallesi Meydan Parkı'nın açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik yapımı tamamlanmak üzere olan Kuşlubahçe Mahallesi Meydan Parkında incelemelerde bulundu. Kuşlubahçe Mahallesinde bulunan atıl alanda başlatılan peyzaj ve yeşillendirme çalışmasında sona geldiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Kuşlubahçe Mahallemizde başladığımız park yapım çalışmalarında sona doğru yaklaştık. Bu alanda yaptığımız tüm çalışmaların tamamını kendi ekiplerimiz ile belediyemizin çalışanları ile yaptık. "Made in Şehzadeler Belediyesi" diyebileceğimiz her çalışmasının belediyemizce yapıldığı bir park olacak. Bu alan bittikten sonra hem mahallemizdeki çocuklarımızın rahatlıkla oynayabileceği hem de halkımızın yazın sıcaklarda akşamları gelip oturabileceği güzel bir park alanı olacak. Hızlı bir çalışma ile parkın içindeki çocuk oyun grupları, spor aletleri, peyzaj alanları ve yürüyüş yolları ile çalışmamız tamamlanmak üzere. İnşallah nasip olursa önümüzdeki günlerde yapacağımız güzel bir açılış ile bu güzel parkımızı halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

"Mahallemiz güzel bir tesise kavuştu"

Kuşlubahçe Mahallesinin yapılan park ile birlikte güzel bir tesise kavuştuğunun altını çizen Kuşlubahçe Mahalle Muhtarı Ramazan Vardar ise şunları söyledi: "Kuşlubahçe Mahallemizin hemen girişinde kalan bu atıl alana böylesine güzel bir tesis yaptıkları için Şehzadeler Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yapılan bu park sayesinde Kuşlubahçe ve civarında yaşayan vatandaşlarımız buraya gelerek rahatça güzel vakit geçirebilecekler. Kuşlubahçe Mahallemizin en büyük eksiklerinden biri daha böylelikle tamamlanmış olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."