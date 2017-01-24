Kuşadası’nda fuar heyecanı

Türkiye'de turizmin ilk başladığı yer olan Kuşadası, Rusya kriziyle başlayan sektördeki bozulan dengeye çare olacak. Kruvaziyer turizminin lideri Kuşadası, bu yıl tüm alanlarda yerli turiste ağırlık verecek. Bu yıl ikincisi düzenlenecek Aegean Hosttech Fuarı'nda hem lezzet hem de görsel şovlarla kış ortasında yaz ateşi yanacak.

Kuşadası'ndaki Efes Kongre Merkezi'nde 22-25 Şubat 2017 tarihleri arasında GL Platform tarafından düzenlenecek Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı (Aegean Hosttech) düzenleme kurulu önceki gün ikinci toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, 2017 yılında turizm sektöründe Türkiye'nin "yabancı turist şansının" azaldığına dikkat çekti. Lider durumda oldukları kruvaziyer turizminde düşüş yaşandığını hatırlatan Kayalı, sektörün desteklenmesi için belediye olarak var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

- FUARIN TADI LEZZET KAKACAK

Türk turizminin temellerinin Kuşadası'nda atıldığını, bu nedenle sektörün istek ve talepleri konusunda tecrübeye sahip olduklarını söyleyen Kayalı, "Bu sezon Türkiye, yerli turiste ağırlık verecek. Biz geçen yıl krizden en az etkilenen destinasyonduk ve bu yıl da aynı ivmeyi sürdürmek için bazı önlemler aldık. Kuşadası'nda yerli turisti en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Fuarın bu yüzden büyük önem taşıdığını ifade eden Kayalı, "Geçen yıl 4 bin 725 kişi bu fuar için Kuşadası otellerinde konakladı. Bu yıl sayı daha da artacak. Fuar kapsamında düzenlenecek Ege Şefler Şampiyonası ve Üniversiteler Arası Şefler Yarışması ile Anadolu'nun lezzetleri görücüye çıkacak" dedi. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ise, fuarın turizme doping etkisini yaratacağını ifade etti. "Kriz halinde bile olsa biz fuardan vazgeçmeyeceğiz" diyen Kaymakam Aksoy, Kuşadası'nın tüm potansiyelini fuarda ortaya koyacağını belirtti.

- KIŞ ORTASINDA YAZ BEREKETİ

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan da yerli pazarın "can simidi" olduğunu belirterek, Aegean Hosttech'in hem sektörün hem de vatandaşların buluştuğu önemli bir adres olduğunu belirtti. Akdoğan, "Kuşadası 200 kilometrelik alanda arabayla ulaşabileceğiniz dünya harikası yerler barındırıyor. Biz inanıyoruz ki milli parkı, antik kentleri, turistik köyleri, masmavi denizi, inci gibi kumsalları ile Kuşadası, turizmdeki tabloyu pozitife çevirecek güce sahiptir" diye konuştu. Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Başkanı Tacettin Özden de ölü bir sezon olarak değerlendirilen kış ortasında yaz bereketi yaşanacağını belirtti. Özden, "Turizmin yaşaması, büyümesi ve gelişmesi için tüm sektör yöneticilerini fuara bekliyoruz" dedi.

GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan turizmdeki yaşananlara karşın hiçbir şekilde geri adım atmayıp fuarı düzenlediklerini belirterek, "Türk turizmi profesyonel olarak büyük yol aldı. Hepimizin bildiği bir gerçek var o da bu ülkenin ne kadar güzel olduğu. Aegean Hosttech, işte bu güzelliğin üzerine kurulu bir fuar. Amacımız hem sektörün krizden çıkmasına destek olmak hem de yerli turiste bu güzelliğe nasıl ulaşabileceklerini bir kez daha göstermek" diye konuştu.

- DÜNYA AŞÇILARINDAN TÜRKİYE VEFASI

Fuar kapsamında Türkiye Aşçılar Federasyonu ile Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD) işbirliğinde Anadolu Mutfağı temasıyla Ege Şefler Şampiyonası düzenlenecek. Türkiye Aşçılar Milli Takım Direktörü Emrah Köksal Sezgin, yarışma için uluslararası bir çok aşçıya mektupla çağrı yaptıklarını belirterek, "Can dostlarımız bizi yalnız bırakmadı. 12 ülkeden 100'den fazla aşçımız geliyor. Ama en önemlisi uçak ve diğer masraflarını bile kendileri karşılıyor. Onların Türkiye sevgisi, Türkiye vefasına minnettarız. Böylece yarışmamızda Türk şeflerle birlikte 300'e yakın aşçı en güzel lezzetleri sunmak için ter dökecek" dedi. KUPAD Başkanı Uğur Apak ise yöresel lezzetlerin yanında fuarda aynı zamanda müzik ve dans şovları da olacağını belirterek, "Bu fuar hem sizi doyuracak hem eğlendirecek hem de turizmin başkentinde size nefis bir tatil sunacak" dedi.