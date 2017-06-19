Kuşadası’nda drama kursiyerleri sertifika aldı

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Yenilikçi Drama Eğitimi'ni tamamlayan öğrenciler sertifikalarına kavuştu. 6 aylık eğitime toplam 120 çocuk katıldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, hayal güçlerini geliştirmek ve özgüven sahibi yenilikçi bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Yenilikçi Drama Eğitimi sona erdi. Drama eğitmeni Mehmet Turan'ın altı ay boyunca eğitim verdiği 120 minik öğrencinin sertifikaları düzenlenen bir törenle verildi. Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen sertifika törenine öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhterem Akın da katıldı. Tören öncesinde kursiyer öğrenciler tarafından sergilenen "Yer Mavi Gök Mavi" isimli tiyatro oyunu aileler tarafından büyük bir ilgi ve sevinçle izlenirken çocukların coşku ve heyecanı ise görülmeye değerdi.

Törende konuşan drama eğitmeni Mehmet Turan, yenilikçi drama eğitiminin çocukların hayal güçlerini geliştirerek yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayan önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, eğitimlere gösterdikleri ilgiden dolayı tüm velilere teşekkür etti.