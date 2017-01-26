Kuşadası’nda bir kişi AYDEM’in deposunda ölü bulundu

Kuşadası'na bağlı Yavunsu Aydem'e ait trafo merkezindeki depodan bakır kabloları çalmak istediği iddia edilen bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Depoda elektrik çarpması sonucu ölü bulunan 28 yaşındaki Ahmet A.'nın yaralama suçundan arandığı ve çeşitli suçlardan da sabıkası bulunduğu ortaya çıktı.

Kuşadası'na bağlı Yavansu Mahallesi çevre yolu üzerindeki Aydem'e ait trafo merkezinde meydana gelen olayda, motosikletiyle deponun önüne gelen ve motosikletini park ettikten sonra depoya girdiği tespit edilen Ahmet A. daha sonra kendisini arayan yakınları tarafından depo içinde ölü bulundu ve polise haber verildi. Yapılan araştırmada elektrik akımına kapılarak öldüğü belirlenen Ahmet A.'nın depodaki AYDEM'e ait bakır kabloları çalmak isterken hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden Ahmet A. Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.