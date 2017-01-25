Kuşadası Gençlikspor’da tek hedef şampiyonluk

Kadrosunu 3 yeni transfer ile güçlendiren Kuşadası Gençlikspor, yeniden bölgesel amatör lige dönmek için şampiyonluğa kilitlendi.

Aydın Süper Amatör Lig'de ilk yarıyı namağlup lider tamamlayan Siyah-Beyazlılar 2. yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

Namağlup ve lider kadroyu Semih Aral, Emre Kızılboğa ve Ali Özer ile güçlendiren Kuşadası Gençlikspor'da tüm hesaplar şampiyonluk ve yeniden bölgesel amatör lige yükselmek için yapılıyor. Teknik ekibin isteği doğrultusunda Semih Aral, Emre Kızılboğa ve Ali Özer'in transferinin gerçekleştiğini ve kadrolarını daha da güçlendirdiklerini açıklayan Kuşadası Gençlikspor Başkanı Behçet Alp, " Zaten güçlü olan kadromuza 3 önemli takviye daha yaptık. Yeni transferlerimizin takıma önemli katkı yapacaklarına inancımız sonsun. İlk yarıdan daha da iyi bir performansla şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu formanın hakkını hep birlikte vereceğiz. Kuşadası Gençlikspor'un formasını taşımak onurdur" dedi.