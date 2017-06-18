Kuşadası Belediyesi’nden Davutlar’da iftar yemeği
Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde yüzlerce mahalle sakini bir araya geldi.
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Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde yüzlerce mahalle sakini bir araya geldi.
Kuşadası Belediyesi Davutlar Ek Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine vatandaşlarla beraber Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Remzi Çengel, Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Fevziye Tekeroğlu ve Ferah Sürekçi de katıldı. İftara katılan vatandaşlar oruçlarını dualar eşliğinde açtı.
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