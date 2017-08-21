Kurtuluş Mahallesi’nin 3 sokağı da yenilendi

Turgutlu Belediyesi alt yapısı tamamlanan sokaklarda parke taşı yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan 3 sokağın parke taşları yenilenerek yol halkın kullanıma açıldı.

Şehrin birçok yerinde alt yapısı tamamlanan cadde ve sokakların parke taşlarını yenilemeye devam eden Turgutlu Belediyesi, çalışmalar kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nin 3 sokağını yeniledi. Vardar Sokak, Menekşe Sokak ve Yaka Sokak üzerinde yaklaşık 750 metrekare parke taşı döşenirken, çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğinin altını çizen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Sahadaki personellerimiz şehrimizin dört bir yanında çalışıyor. Yıllardır üzerine gidilmemiş alt yapıdaki yenilenmemiş ve ayrıca doğalgaza kavuşan sokaklarımızda bir daha kazıya gerek kalmayacak yenileme çalışmalarına başladık. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalarda Kurtuluş Mahallesi'nin 3 sokağını da yenilemiş halde vatandaşımızın hizmetine sunmuş olduk. Mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.