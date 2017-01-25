Kurşunlu içmesuyu tesislerinde sona doğru

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde içme suyu problemi çözüme kavuşuyor.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Kurşunlu içmesuyu tesisleri işi kapsamında kurşunlu ilçe merkezine 2060 yılına kadar 79 milyon metreküp içmesuyu temin edileceğini belirterek, yüzde 99 Fiziki gerçekleşme sağlanan projede 35 kilometrelik isale hattının tamamlandığını söyledi. Genel Müdür Acu, projede sonradan muhtevaya alınan Kurşunlu ilçesine ait bin metreküplük depo inşaatının 2017 yılının ilk yarısında tamamlanacağını ifade etti.

Projenin tamamlanması ile birlikte 2060 yılı projeksiyonuna göre 25 lt/sn kapasiteli isale hattı ve Kurşunlu ilçesi ve Dağören, Sünürlü ve Demirciören köylerine branşman bırakılmak suretiyle içmesuyu ihtiyacının karşılanmasının sağlanacağını sözlerine ekledi.