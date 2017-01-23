“Kur’an ile Bir Saat Baş Başa” programı gerçekleştirildi

Türkiye'nin bir çok ilinde gerçekleştirilen "Kur'an ile Bir Saat Baş Başa" isimli program Afyonkarahisar'da da yapıldı.

Ufka Yolculuk Afyonkarahisar Düzenleme Komitesi tarafından düzenlenen programda kente genelinde 16 camide düzenlenen programda çok sayıda kişi 1 saat boyunca Kur'an-ı Kerim okudu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve meali ile başlayan etkinlik yapılan konuşmalar ve okunan ilahilerin ardından yapılan ikramlarla sona erdi.