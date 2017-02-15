Kumyaka kilisesi restore ediliyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinin Kumyaka bölgesinde bulunan kilise restore ediliyor.

Başmelekler kilisesi onarılarak ibadet ve ziyarete uygun hale getiriliyor. Kumyaka Mahallesi Muhtarı Ramiz Batmaz, "Köyümüzdeki kilise Ortodoks dünyasının en eski kiliselerinden biri. 1448 yılında tamir görmüş ve 1819 yılında Sultan II. Mahmud'un onayıyla yeniden restore edilmiş. 8. yüzyılda yapılmış.10 Eylül 2012 tarihinde İstanbul Fener Rum Patrikhanesi Bursa Metropoliti ve Heybeliada Ruhban Okulu Başrahibi Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis tarafından satın alınmıştı" dedi.