Kumluca’da kuralar çekildi

Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde bu yıl 18'incisi gerçekleştirilecek Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak halı saha futbol turnuvası için kura çekimi yapıldı.

Kumluca Spor Salonunda yapılan kura çekimine Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Kumluca Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Erol Koca, Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürü Hakan Çataltepe ve takımlarının temsilcileri katıldı.

Kumluca Kaymakamı Polat Kara, "Bu turnuva kardeşlik dostluk ve centilmenlik yarışıdır. Dostça, kardeşçe centilmence bir turnuva süreci yaşanmasını temenni ediyorum. Bu düşünceleri taşıdığınız için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kura çekimi öncesi turnuva hakkında takım temsilcilerine bilgi veren Kumluca Gençlik Hizmetleri ve ilçe Müdürü Erol Koca, bu yıl 18'incisi yapılacak halı saha futbol turnuvasında 25 takımın katıldığını ve maçların dört grupta lig usulüne göre yapılacağını söyledi.

Konuşmanın ardından turnuvaya katılan takım temsilcileri tarafından kura çekimi yapıldı. Turnuvaya katılan takımlar maçlarını Ayyıldız halı sahada oynanacaklar.

A Grubu: Salur Forever Emlak, Maraton Halı Saha, Fin Kum, Çağlar Oto, Öncü Bilgisayar

B Grubu: Şah inn Paradise, Bağlık Mahallesi, Adrasan, Büyükşehir Baelediyespor, Kral Macit, Termik Elektrik

C Grubu: Kumluca Müftülük, Nur Pide, Koçubaba, Filizler Kom, Çarşı Pide, Kumluca Kokoreç

D Grubu: Kumluca Komagene, Çıralı Redline, Bars Fide, Turkuaz, Atasoy Komisyon, Ehli Keyf