Kulüplere kayak malzemesi desteği

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine kayak malzeme desteği yapılıyor.

Spor Genel Müdürlüğü Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı tarafından kayak sporunun geliştirilmesi amacıyla alınan kayak spor malzemeleri Erzincan'daki Kayak branşında faaliyet gösteren spor kulüplerine dağıtımlarına başlandı. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Spor Genel Müdürlüğünden gönderilen spor malzemelerinin ilgili spor kulüplerine teke tek teslim edileceğini açıkladı. Spor Genel Müdürlüğü 2017 yılında Kış sezonu ile birlikte Kayak branşında faaliyet gösteren spor kulüplerinin bu sporu daha kapsamlı yapabilmeleri ve malzeme sorununu ortadan kaldırabilmek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında Erzincan'da 4 spor kulübüne kayak malzemesi gönderildi. Erzincan Doğa Sporları ve Gençlik Kulübü Derneği, Erzincan Relax Spor Kulübü Derneği, Erzincan Gençlik Spor Kulübü Derneği ve Erzincan Ergan Kayak Kulübü Derneği adına gönderilen kayak malzemelerinin dağıtımına başlandı.

İlgili Spor Kulübü Derneklerinin Başkanları ve yöneticilerine teslim edilen spor malzemeleri ile ilgili bilgi veren Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, "İlimizde kayak branşında faaliyet gösteren ve faal sporcuları bulunan Spor Kulüplerimize Spor Genel Müdürlüğümüzden Kayak malzemesi gönderildi. Gönderilen bu malzemelerin spor kulüplerine telimi devam ediyor. Burada amaç kayak sporunun gelişmesi, başarılı sporcuların yetiştirilmesidir. Umarım yapılan malzeme yardımı ile birlikte spor kulüplerimizin çalışmaları daha rahat olacaktır. Biz Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğü olarak spor alanında çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz. Amacımız Erzincan'da herkesin spor yapmasına imkan sağlamak, geleceğin milli sporcularını yetiştirmek ve spor ile birlikte sağlıklı bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Kulüplere yapılan malzeme desteği diğer branşlar içinde devam edecektir." dedi.