Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman: “Ciddi bir devlet reformu yapmamız lazım”

Üsküdar'da başkanlık sisteminin anlatıldığı konferansta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, mevcut sistemin sorun üreten bir sistem olduğunu belirterek, ciddi bir devlet reform yapılması gerektiğini söyledi

Üsküdar Belediyesi, Nisan ayında yapılacak olan başkanlık referandumu öncesinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde konferans düzenledi. Murat Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı konferansa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Zekeriya Birkan, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Anayasa Hukukçusu Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük konuşmacı olarak katıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliğine gerçekleştirilen konferansta Üsküdarlılar, başkanlıkla ilgili bilgi sahibi oldu. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Türkmen, konuşmacıların insanları başkanlık sistemiyle ilgili aydınlatacağını ifade ederek, referandumla birlikte Türkiye'nin nasıl bir sürece gireceğini dinleyeceklerini söyledi.

"Ciddi bir devlet reformu yapmamız lazım"

Türkiye'deki mevcut sistemin sorun üreten bir sistem olduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Türkiye'deki mevcut sistem hiç adına parlamenter sistem demeden mevcut sistem her 10 yılda bir darbelerin olduğu, darbeler üreten bir sistemdir. Türkiye bu sistemle büyük bir devlet olamaz. Türkiye bu sistemle bölgesel güç olamaz. Türkiye bu sistemle dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına giremez. Türkiye bu sistemle kendi iç barışını sağlayamaz. Türkiye bu sistemle yeni bir toplum sözleşmesi üretemez. Türkiye'de çok ciddi bir devlet reformu yapmamız lazım. Sorun çözen bir sistem değil, sorun üreten bir sistem var. Bunun adı parlamentarizm mi, bunun adı parlamenter demokrasi mi her neyse fark etmez Türkiye'deki sistemin tam adı sorun çözen değil sorun üreten bir sistem var" dedi.

"Yetki artırıcı bir şey eklemedik"

Konferansta konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan ise, yeni anayasa ile cumhurbaşkanının yetkilerini artırmadıklarını belirterek, "Son anayasa değişikliği ile çift başlılık ortadan kalkacak. Yaptığımız değişiklikte cumhurbaşkanının yetkilerini artırıcı hiçbir şey eklemedik. Tam aksine hukuki, cezai ve siyasi sorumluluğu ekledik. Emin olun Türkiye'ye istikrar gelecek. Bundan sonra pazar günü seçim yapıldığında kimin cumhurbaşkanı olduğu belli olacak. Pazartesi ülkeyi kimin yöneteceği belli olacak. Artık koalisyonlar dönemi tarihe karışmıştır. Ben bu değişikliğin halkımızın da desteğiyle evet geçeceği kanaatindeyim. Biz MHP'nin oyu bir tarafa yüzde 50'yi tek başımıza çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.