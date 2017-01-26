KSO’dan tekstil sektörüne modacı yetiştirecek proje

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından hayata geçirilen "Tekstil Sektörü Nitelikli Elemanlarına Kavuşuyor Projesi"nin eğitimleri başladı.

KSO'da gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerleri ziyaret eden KSO Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, 3 ay sürecek kurs sonunda başarılı olan kadın kursiyerlerden 6'sının İtalya'da düzenlenecek moda fuarına katılmaya hak kazanacağını söyledi. Projenin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'na yapılan binin üzerindeki proje arasından seçildiğini aktaran Başkan Kütükcü, bu proje ile hedeflerinin kadın istihdamını artırmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin ve Konya'nın ekonomik hedeflerine ulaşabilmesi için kadınların iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğini de ifade eden Kütükcü, "Kalkınmamız, hedeflerimize ulaşmamız için iş gücünde kadınların oranını artırmamız gerektiğini biliyoruz. Hanım kardeşlerimizin hem sanayimize, üretimimize katkıda bulunmaları hem de kendi aile bütçelerine katkıda bulunmaları için bir proje ile bu çalışmayı başlatmış olduk" dedi.

"Kursun sonunda başarılı olanlar İtalya'ya gönderilecek"

Kursun içeriği ile ilgili bilgi veren Kütükcü, kursun sonunda başarılı olan kadınların da ödüllendirileceği söyledi. Kütükcü, "Kurs boyunca, çalışmalarımız bilgisayar ve tasarım olmak üzere iki bölümden oluşacak. Sektörün öncü kuruluşu olan İstanbul Moda Akademisi'nden gelen hocalarımız tasarım eğitimi verecek. Bunun yanında girişimcilik kurslarımız da devam edecek. İki aşamalı bu kurslarımızı tüm kardeşlerimiz almış olacak. Kursun sonunda katılımcılarımıza sertifikalar vereceğiz. Bu sertifika ile arkadaşlarımız meslek sahibi olmuş olacaklar. Ayrıca 3 ay sürecek kursumuzu derece ile bitiren kursiyerlerimizden ilk 6'sı İtalya'da düzenlenecek moda fuarına katılma hakkı kazanacak ve orada tasarım şirketlerine geziler de düzenleyeceğiz. Bu gezinin de sektöre yeni katılacak olan sizlere büyük katkı sunacağına inanıyorum" diye konuştu.