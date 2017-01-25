Kredi alamayan iş adamı iflasın eşiğine geldi

Hakkari'de 3 yıldır su dolum tesisi kuran iş adamı, önce kredi sözü veren ve daha sonra vazgeçen bir devlet bankası müdürünün kendisini iflasa sürüklediğini iddia etti.

Hakkari-Van karayolu üzerindeki Halil mevkiinde alabalık tesisleri bulunan ve bir devlet bankasının müdüründen söz alarak Sümbül Su Dolum Tesisi Projesini yapan iş adamı İdris Çallı, bankanın kredi vermemesi üzerine iflasın eşiğine geldiğini öne sürdü. Yaklaşık 22 yıldır alabalık tesisi işleterek şehrin alabalık ihtiyacını karşılayan Çallı, 2 bin metrekare üzerinde Sümbül Su Dolum Tesisi Projesini hayata geçirmek için başladığı çalışmaları yarıda bırakmak zorunda kaldığını kaydetti. Çallı, "Burada alabalık tesisimiz var. Hakkari'nin geneline yılda 200 ton alabalık satıyoruz ve burada yılda 5 milyon alabalık yavrusu üretiyoruz. Bir devlet bankası tarafından teşvik edildik. "Buraya yatırım yapın, size kredi vereceğiz ve her yaptığınız yatırımlar için destek vereceğiz" dediler. Biz de öz kaynaklarımızı su paketleme fabrikasına harcadık ve altyapısını oluşturduk. 1 milyon TL harcayarak buraya su ishale hatlarını bile çektik. Ruhsatlandırma ve ne gerekiyorsa hepsini yaptık. Sonra devlet bankasına gittik. Devlet bankası müdürü bize kredi vermedi. Ondan sonra borçlandık, elimizdeki balık çiftliğinin bile yaklaşık 250 ile 300 bin TL arasında bir borcu oldu. Şu an ciddi bir sıkıntı içerisindeyiz. Banka vaatlerini yerine getirmediği için kendi çiftliğimizi bile yönlendiremiyoruz. Altyapısını hazırladığımız su paketleme tesisinin borçlarını yatıramıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Çallı, "Sayın Cumhurbaşkanım her zaman "Hakkari, Bitlis gibi illere yatırım yapın, biz destekleriz" diyor. Ancak devlet bankaları dinlemiyor. Bizleri mağdur ederek kredi vermiyor. Hakkari kırsal bir alan, ihtiyaç olan bir alanda yatırım yapıyoruz, bankalar kredi vermiyor. Bu yöredeki insanlar yatırım yapmak istiyor. Ancak kendi imkanları ile yatırımını gerçekleştiremiyor. Bankaya ihtiyaç var. Bankalar oralı olmuyor. Ankara'ya gittik, banka yönetim kurulu üyeleri ile görüştük. Yine gereğini yapmadılar. 3 yıldır altyapısını hazırladığımız tesisin tamamlanması için kredi desteği bekliyoruz. Ancak, artık iflasın eşiğine geldik. Şu anda ben bir devlet bankası müdürünün kurbanı olmuşum, beni perişan etti. Bize verilen bir söz üzerine bizi iflasa götürdü. Hiçbir şekilde sözlerini yerine getirmediler. Defalarca banka müdürlerine gitmeme rağmen bir çare bulamadım. Banka sözünü yerine getirmediği için 22 yıllık alabalık çiftliğim bile tehlikededir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu devlet bankalarına el atması ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.