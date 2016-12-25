Köy okullarına kar tatili
Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ve tüm köy okulları, yoğun kar yağışından dolayı 1 gün tatil edildi.
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Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ve tüm köy okulları, yoğun kar yağışından dolayı 1 gün tatil edildi.
Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ahlat'ın köylerinde, Ovakışla beldesinde ve taşıma kapsamındaki öğrencilere 26 Aralık 2016 Pazartesi günü (yarın) 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.
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