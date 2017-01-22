Köy muhtarının evi alev alev yandı

Düzce'nin Yığılca İlçesi Mengen Köyü'nde çıkan yangın'da muhtara ait ev tamamen yandı. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Düzce'nin Yığılca İlçesi Mengen Köyü Muhtarı Mustafa Acar'a ait olduğu öğrenilen ev akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Muhtar Mustafa Acar ile birlikte 5 kişinin yaşadığı evdeki yangına ilçeye uzaklığı nedeniyle itfaiye ekipleri ulaşmakta zorlandı. Evin ahşap oluşu ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevler 3 katlı evi sardı. Köylüler, ellerine aldıkları bahçe sulama hortumlarıyla yangına müdahale etmeye çalışmasına rağmen ev tamamen yanmaktan kurtaramadılar. İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin müdahalesine rağmen ev, alevlere teslim oldu ve tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yığılca Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar'ın söndürme çalışmalarını yerinde incelediği yangında can kaybı yaşanmaması tek teselli oldu.