KOSGEB başvuruları 20 Şubat 2017’de

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından verilen 50 bin TL üst limitli, Sıfır Faizli İşletme Kredisi için başvurular 20 Şubat 2017'de başlıyor.

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, KOSGEB'in Faizsiz Kredisine yönelik yaptığı açıklamada kredi alamayan 230 bin kişinin 2017 yılında yeniden müracaat etmelerinin gerekmediğini belirtti.

Başkan Limon açıklamasının devamında, "2016 yılı Aralık ayında KOSGEB tarafından verilen 50 bin TL üst limitli Sıfır Faizli İşletme Kredisi için 244 bin 988 kişinin müracaat etti. Fakat sadece 15 bin kişi bu krediden yararlanabildi. Kredi alamayan 230 bin kişinin 2017 yılında yeniden müracaat etmelerine gerek yok. Ayrıca işlerinin yoğunluğu ve gerekli evrakları hazırlayamadığı için kredi için müracaat edemeyenlere de yeni bir hak verilerek, kredi için müracaat edebilecekler."

"2016 yılında yapılan müracaatlar geçerli"

"KOSGEB tarafından KOSGEB veri tabanına kayıtlı, güncel KOBİ Beyannamesi onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan KOBİ'lere, yine aynı şekilde 50 bin TL üst limitli, 12 ay ödemesiz, geri kalanı 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği verilecektir. 2016 yılı Aralık ayında verilen KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğinden yararlanamayan ve gerekli şartları taşıyan yaklaşık 230 bin KOBİ'nin tekrar başvuru yapmalarına gerek kalmaksızın önceki başvurularının geçerli sayılacak."

"Başvuralar 20 Şubat 2017'ye kadar yapılacak"

"Daha önce başvuru yapamayan özellikle mikro işletmeler yeni başvuru yapabilecekler. Başvuru yapan tüm işletmeler öncelikle güvenlik soruşturmasından geçirilecek. Güvenlik soruşturmasında sorun çıkmayan işletmelerin çalışan sayısı ve net satış hasılatı daha az olandan başlanıp, sıralanarak, kredilendirilecek. Başvurular 20 Şubat 2017 tarihine kadar "sifirfaiz 2017.kosgeb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak. Yeni başvuru yapacak olan KOBİ'lerin KOSGEB veri tabanına kayıt olmaları ve onaylı KOBİ Beyannamelerinin olması gerekli değildir. Ayrıca, teminat sıkıntısı çeken işletmelere Kredi Garanti Fonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliklerinin de taraf olacağı ve böylelikle bankaların teminat ve kefalet konusunda daha olumlu değerlendirme yapacak. 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren de kredi faiz desteğine hak kazanan işletmelere SMS ve bilgilendirme e-postası gönderilecek." Diye konuştu.