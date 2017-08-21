Köşeyi dönemeden markete daldı

Eskişehir'de bir otomobilin, kontrolden çıkarak yol üstünde bulunan bir markete girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralanan olmazken araçta ve iş yerinde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Atatürk Caddesi Nilay Sokak'ta meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki bir otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücünün araç kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp yolun köşesindeki markete girdi. Araçta ve girdiği markette maddi hasar meydana gelirken, kazada ölen ve yaralanan olmadı, ancak iş yerinde ve çevrede büyük panik yaşandı. Kaza esnasında kaldırımda yayaların olmaması faciayı önlerken, market sahibi aracın çekilmesinin ardından iş yerinde onarım çalışması başlattı.