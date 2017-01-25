Korkuteli’nde asfalt hazırlığı

Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nin Kemerağzı-Karataş-Köseler grup yolunu asfalta hazırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda asfalt seferberliği sürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2017 programındaki yollarda asfalt hazırlıklarına başladı. Bakım, onarım ve stabilize yol ekipleri bu kapsamda Korkuteli'nin Kemerağzı, Karataş ve Köseler grup yolunda asfalt öncesi çalışma başlattı. Grup yolunun dar olan bölümleri ve keskin virajları genişletilirken, çökme yapan yerler dolgu malzemesi sıkıştırılıyor. Filler adlı malzeme ile düzleştirilip son halini alacak olan yol yaz mevsiminde asfaltlanacak.

Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.