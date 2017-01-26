Körfez’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde yoğun kar yakışının başlamasıyla birlikte kar temizleme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Kent merkezi başta olmak üzere özellikle vatandaşların sıklıkla kullandığı ana yollarda ve mahallelerde Körfez Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun bir şekilde devam eden kar yağışının, günlük hayatı olumsuz yönde etkilememesi için bütün önlemler alındı. Ekipler Körfez'in ana arterlerinde kar temizliği yaparken, oluşabilecek buzlanmanın önüne geçebilmek için de yoğun şekilde tuzlama çalışması yapıyor. Özellikle Körfez'in üst kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı 15 araç ve 50 personelden oluşan karla mücadele timi çalışmalarını 24 saat esasıyla yürütüyor.