Köpekten kaçarken direğe çıkan kediyi itfaiye kurtardı

Adana'nın Kozan ilçesinde köpekten kaçarken tırmandığı telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi Ağlıboğaz Caddesi Özdoğan Sokak üzerinde köpekten kaçan bir kedi, telefon direğine tırmandı. Vatandaşların köpeği çevreden uzaklaştırılmasına rağmen bulunduğu yerden inemeyen kedi, saatlerce direkte kaldı. Kendi başına inmesini bekledikleri kedinin uzun aradan sonra hala direkte olduğu gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Mahalleye gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları kediyi direkten aşağıya indirdi. Mahalle sakinleri, kediyi kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.