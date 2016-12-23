Köpeklerden kaçan ceylan köye indi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dağda köpeklerden kaçan ceylan zeytin tarlasına sığındı.

Tarlada zeytin topladıklarını belirten Güre Mahallesi sakinlerinden Hamit Pütkül, "2 köpeğin koşturduğunu gördük. Önce kangru zannettim. Sonra köpeklerden kurtardık. Baktık ki ceylan zeytin topladığımız tentenin içine yığılmış. Çok korkmuştu. Koşturmaktan ayağının bazı yerleri yaralanmıştı. Hemen durumu orman ekiplerine bildirdik. Gelip aldılar. Tedavisi yapıldıktan sonra ormana salındı"diye konuştu.