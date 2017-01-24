Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Bartın'da, 2017 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Bartın Valiliği 12 Divan Toplantı salonunda yapıldı.

Bartın Valisi Nusret Dirim'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda Bartın'daki yatırımlar masaya yatırıldı, ödenekler ve koordinasyonu gerektiren konular konuşuldu. Bartın Üniversitesi Rektörü Ramazan Kaplan, İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Aslan, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, TSO Başkanı Halil Balık, İlçe Kaymakamları ile yatırımcı kuruluşlarının bölge ve il müdürleri toplantıda hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşması Bartın Valisi Nusret Dirim tarafından yapıldı. 2016 yılı içerisinde çalışmaları yapılan yatırım projelerinin sayısının 385 olduğunu söyleyen Vali Dirim, 385 projeden 242 adedinin bitirildiğini ifade etti. 96 projenin faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Vali Dirim, yapılan harcamayı da 352 milyon 29 bin lira olarak açıkladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Dirim, "Bu toplantıda "İlimizde 2016 yılı içerisinde çalışmaları yapılan yatırım projelerinin sayısı 385'tir. Bu projelerin toplam bedeli 5 milyar 933 milyon 86 Bin TL olup, yıl içinde tahsis edilen ödenek miktarı 446 milyon 829 bin TL'dir. Yılsonu itibariyle bu ödenekten 352 milyon 29 bin TL harcama yapılarak; 385 projeden 242 adedi bitirildi. 96 projede faaliyetler devam etmekte, 12 proje ise ihale aşamasındadır. 2016 yılında bu projelerin dışında belediyelerimiz tarafından 81 milyon 705 bin TL bedelli 42 adet proje yürütülmüş ve 22 Milyon 286 Bin TL harcama yapılmıştır. İlimizdeki yatırımları kısaca sektörel olarak değerlendirdiğimizde; ilk sırada ulaştırma sektörü yer almakta, sonrasında sırası ile tarım, eğitim, sağlık ve enerji sektörü gelmektedir. Kurumlarımıza yapmış oldukları çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyor ve bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarı diliyorum" dedi.

Vali Nusret Dirim'in açılış konuşmalarının ardından toplantıda, bölge müdürlüklerin temsilcilerine söz verilerek ilimiz yatırım projelerini, sorun ve çözüm önerileri konuşuldu.