KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir asker, kışla içerisinde zırhlı aracın çarpması sonucu şehit oldu. Olay, 15.30 sıralarında, Silopi ilçesinde bulunan Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlasında meydana geldi.

Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil, görev yaptığı 172'nci Zırhlı Tugay Hudut Tabur Komutanlığı Şehit Binbaşı Ercümet Türkmen Kışlası'nda kirpi diye tabir edilen askerin aracın çarpmasını sonucu ağır yaralanarak ambulans ile Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Özdil'in burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit düştü.



Edinilen bilgilere göre, 172. Zırhlı Tugay Hudut Tabur Komutanlığı emrinde görevli olan bir astsubay başçavuş, kirpi adlı zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil şehit oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ACI HABER KONYA'DAKİ AİLESİNE İLETİLDİ

2 çocuk ve 2 torun sahibi şehit Özdil'in eşi Gülistan Özdil Konya, Meram'da yaşadıkları aktarıldı. Şehidin ağabeyi Mehmet Özdil'in de astsubay olduğu fakat çeşitli sağlık problemlerinden dolayı geçtiğimiz yıllarda emekli olduğu kaydedildi. 32 yıllık asker Özdil'in acı haberinin ardından şehidin baba evi ziyaretçi akınına uğradı.

