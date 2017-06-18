KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerimizin Seydişehir nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Erol olduğu öğrenildi Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon yapan güvenlik güçleri ile karşılaştıkları teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

SEYDİŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şehit olan askerin Konya'nın Seydişehir İlçesi İnsuyu Mahallesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Erol (30) olduğu öğrenildi. Acı haber şehidimizin baba ocağına yetkililer tarafından verildi.

