Konya’ya 10 santimetre daha kar geliyor

Tarihinin en yoğun kar yağışını alan Konya şehir merkezinde hava sıcaklıklarının sıfırın üzerinde seyretmesinden ötürü kar birikintileri büyük oranda eridi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alnına bilgiye göre ise Konyalılar önümüzdeki günlerde tekrar kara kavuşacak. Konya’yı etkileyecek kar yağışının Perşembe gündüz saatlerinden başlamak üzere Cuma akşamına kadar etkili olması bekleniyor. Salı günü akşamı yağmur beklenirken Çarşamba günü karla karışık yağmurun yağması tahmin ediliyor. Perşembe günü etkisini artıracak kar yağışının geçtiğimiz aydaki kadar etkisi olmasa da Cuma günü akşama kadar etkili olması ve yaklaşık 10 santimetre yükseklik oluşturacak şekilde yağacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji raporlarına göre kar yağışı hafta sonu etkisini yitirirken hava sıcaklık değerleri önemli derecede düşecek. Bugünlerde gündüz saatlerinde sıfırın üzerinde olan sıcaklık değerleri hafta sonunda gündüz saatlerinde bile eksinin altında olacak.

HÂLİD ŞEN merhabahaber.com