KONYASPOR KUPADA TUR ATLADI

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. maçında Atiker Konyaspor, 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'u Konya Büyükşehir Stadyumunda konuk etti.



Grubunda lider Konyaspor, Denizli ekibini 1-0 mağlup etti. Konya ekibinin tek golünü, 21.dakika Kerim (kendi kalesine) attı.



Bu sonuçla Konyaspor puanını 11'e yükselterek gruptan lider çıkmayı garantiledi.



MAÇTAN DAKİKALAR



21. dakikada Konyaspor atağında Ömer Ali'nın sağ çaprazdan yaptığı ortaya Kerim, ters vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emir Can, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

43. dakikada Kızılcabölükspor atağında Reha'nın pasında altıpas üzerinde yükselen Fevzi Can'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

56. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hora'nın pasında, Kerim'in ters vuruşunda top kornere çıktı.

61. dakikada Konyaspor atağında Hora'nın şutunda top defanstan döndükten sonra Ömer Ali'nin önünde kaldı. Ömer Ali'nin pasında Halil İbrahim topa vurdu, ancak top auta çıktı.

75. dakikada Kızılcabölükspor atağında ceza sahasında topla buluşan Emir Can'ın vuruşunda top savunmaya çarptıktan sonra kornere çıktı.

89. dakikada Hora'nın ceza sahasının sağ çapraz girişinde sert vuruşunda kaleci Bahadır topu kurtardı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi



Hakemler: Ali Şansalan, Cumhur Altay, Mehmet Kısal



Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Can Demir Aktav, Mehmet Uslu, Hadziahmetovic, Emre Can Atila (Dk. 69 Jonsson), Mbamba, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 85 Bajic), Fofana (Dk. 69 Milosevic), Hora



Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Muhittin Tekin, Kerim Bölük, Ramazan Erarslan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Hüseyin İriç (Dk. 46 Burak Gökbel), Reha Yaylı, Özer Ercili, Mustafa Altun (Dk. 68 Cihat Kahraman), Fevzi Can Bozkuş (Dk. 57 Fatih Arat), Emir Can Sayar



Gol: Dk. 21 Kerim Bölük (Kendi kalesine) (Atiker Konyaspor)



Sarı kart: Dk. 52 Halil İbrahim Sönmez (Atiker Konyaspor)