Konya’daki cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Konya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından çalışma başlatan polis, cinayeti işlediği öne sürülen zanlının da arasında bulunduğu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi Perşembe Pazarı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Meydanında bir iş yeri meselesi yüzünden tartışan iki grup daha sonra Perşembe Pazarında konuyu konuşmak için tekrar buluştu. Araçlarından indikten sonra tekrar tartışmaya başlayan taraflar bir anda kavga etmeye başladı. Çıkan kavgada silahlarını çeken Ali Sönmez ve Niyazi H. rast gele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Ali Sönmez olay yerinde hayatını kaybederken, Yaşar N., Celal R., Bayram H. ve Faruk S. yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla gittikleri çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, cinayeti işlediği öne sürülen Niyazi H. ile özel bir hastaneye kendi imkanlarıyla tedavi olmaya giden Celal R.'yi gözaltına aldı. Cinayet zanlısı Niyazi H. ve gittiği özel hastanede tedavisi yapılan Celal R., Beyhekim Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, hastanedeki işlemlerin ardından ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirilmişti. Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Sönmez'in cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.