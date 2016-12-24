Konya'da yağma ve hırsızlık iddiası

Konya'da 15-18 yaşlarında olan ve son 4 ay içerisinde 7 yağma, 4 hırsızlık ve çok sayıda kavga olayına karışan 5 kişilik çete, polisin operasyonu sonucu yakalandı. Çetenin elebaşı olduğu ileri sürülen 17 yaşındaki B.D.'nin 56 suç kaydı ve 8 suçtan hakkında aranma kararı olduğu belirtildi. İfadesinde 'arkadaş kurbanıyım' iddiasında bulunan belirtilen B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kent merkezinde 4 ay içerisinde meydana gelen bıçak zoruyla ve yaralama yoluyla yağma ve hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler mağdurların ifadeleri ve güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin poliste çok sayıda kaydı bulunan B.D. ve arkadaşlarının olduğunu tespit etti. Ekipler Bayram D.'nin gidebileceği adreslere baskınlar düzenledi. B.D. sürekli adres değiştirmesi nedeniyle yakalanamadı.

Şüpheli son olarak iki gün önce merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz-i Mahallesi'nde kendisine çakmak ve saatini vermeyen 17 yaşındaki M.H.'yi başından ve kolundan bıçakla yaralayarak kaçtı. M.H.'nin ifadesi doğrultusunda şüphelinin B.D. olduğunu belirleyen ekipler olayın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Yapılan çalışma sonrası B.D.'nin aynı mahalledeki Suriyeli arkadaşının evinden saklandığı tespit etti. Ekipler yapılan operasyonla B.D., ve suç ortakları 15 yaşındaki İ.H. ile 17 yaşındaki B.Ç.'yi evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalandıkları evde yapılan aramada ise 4 adet döner bıçağı ele geçirildi.

"ARKADAŞ KURBANIYIM"

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda suçlara ortak olan 18 yaşındaki F.E. ve 18 yaşındaki A.T. de yapılan baskınlarda yakalandı. B.D. ve iki arkadaşı yaşları küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. B.D., burada verdiği ifadesinde, 'Suçları kabul ediyorum. Uyuşturucu bağımlısıyım. Arkadaş kurbanı oldum' dediği ifade edildi.

TUTUKLANDILAR

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D., İ.H. ve B.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.E. ve A.T.'nin polisteki işlemleri sürürken olaylarla ilgili gözaltı sayısın artabileceği belirtildi. Soruşturma sürüyor.