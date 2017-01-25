Konya’da trafik kazası:1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin trafik polis aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu-Konya karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.D idaresindeki 06 YA 5169 plakalı otomobil, yolun buzlu ve kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kontrolü için devriyede bulunan trafik polisi aracına arkadan çarptı. Çarpma sonrasında polis aracı şarampole sürüklenirken, otomobil sürücü M.Y.D. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.