Konya’da karne sevinci

Konya'da 440 bin 930 öğrenci yarıyıl tatiline girerek karne aldı.

Konya Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle Karatay Karkent İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.

Okulda öğrencilere karnelerini takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yarıyıl tatilinin hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilerin tatili iyi değerlendirmelerini, velilerin de düşük notu olan öğrencilere anlayışlı davranmalarını istedi.

Konya Valisi Yakup Canbolat da yoğun kar yağışı ve kar tatillerinin olduğu bir dönem yaşadıklarını belirterek, öğrencilerin can sağlığının daha öncelikli olduğunu ifade etti. Okulların kar tatili olarak geçen süreleri kendi içlerinde telafi ettiğini hatırlatan Canbolat, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.

Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, çocuklara karnelerini takdim ederek çeşitli hediyeler verdi.

-Bilgehanelerde de karne heyecanı yaşandı-

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Medeniyet Okulu kapsamında hayata geçirdiği ve binlerce öğrenciye eğitim verilen Bilgehanelerde de karne heyecanı yaşandı.

Bilgehanelere devam eden öğrencilere karnelerini ve başarı belgelerini takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, öğrencilerin yarıyıl tatilinde hem dinlenmelerini hem de kitap okumalarını istedi. Arzu ettiği notu alamayan öğrencilerin ikinci dönem çok çalışması gerektiğini kaydeden Başkan Akyürek, "Kendinizi iyi yetiştirin. Çok okuyun. Bilgi sahibi insanlar olun. Hedeflerinize ulaşın. Fakat ne olursanız olun, iyi insan olmayı, topluma faydalı, dinine, milletine, ülkesine, vatanına ailesine hayırlı insan olmayı asla unutmayın. Eğer iyi insan olmazsanız başka şeylerin hiçbir önemi yoktur."