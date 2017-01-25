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Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

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Fahrünnisa Mahallesi Levri Sokağı'ndaki evinde yalnız yaşayan Mustafa Çolak'tan (66) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Çolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cesedi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çolak'ın, otopsi sonucu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

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