Konya Şeker’den Bayram Avansı

Konya Şeker, Ramazan Bayramı öncesinde de geleneği bozmadı, çiftçilerin bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi için 11 milyon 899 bin lira avans dağıtımına başladı.

Tohumun toprakla buluşmasından hasada kadar üreticisini tarlada yalnız bırakmayan Konya Şeker, her dini bayram öncesinde de üreticisinin bayramları maddi kaygılardan uzak karşılaması için nakdi avanslarla üreticisini desteksiz bırakmıyor. Tarlanın ekime hazırlanmasıyla birlikte üreticilerine ayni ve nakdi avans desteğini başlatan ve düzenli şekilde avans ödemelerini gerçekleştiren Konya Şeker, her bayram öncesi olduğu gibi bu Ramazan Bayramı öncesinde de üreticilerin yüzünü güldürüyor.

21 Haziran 2017 Çarşamba günü, ekim ve bayram avansı olmak üzere toplamda 11 milyon 899 bin 287,38 TL tutarındaki nakdi avansı üreticilerinin hesabına yatıran Konya Şeker'in bu yıl içerisinde yapmış olduğu avans desteğinin toplamı ise 128 milyon 932 bin TL'yi aştı.

"Güçlü üretici, güçlü Türkiye demektir"

Bayram avansıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker'in en büyük özelliğinin "halden anlamak ve derde derman üretmek" olduğunu söyledi.

Konya Şeker'in birinci önceliğinin üreticinin işini büyütmek, dolayısıyla üreticinin daha fazla üretebilmesi için zemin ve ortam hazırlamak olduğunu belirten Başkan Recep Konuk, "Güçlü üretici, güçlü Türkiye demektir" dedi.

Başkan Recep Konuk açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: "Bu sene yağışlarla üreticimizin yüzü güldü, inşallah yağışlarla gelen rahmet hasatta bolluk ve bereket olarak tüm üreticilerimizin yüzünü yine güldürür. Üreticilerimizin daha çok üretmek için verdikleri mücadelede onları desteksiz bırakmamayı asli görevi kabul eden bir şirket olarak üretimin her aşamasında üretmek isteyenin yanındayız. Üreticimizi sadece üretirken desteklemeyi de yeterli bulmuyor, sosyal hayatta da onları desteksiz bırakmıyoruz. Bu çerçevede her yıl iki dini bayramımız öncesi üreticilerimize nakdi avans ödemesi yaparak onların bayramları maddi kaygılardan uzak geçirmesi için üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Çiftçimize verdiğimiz bayram avanslarını, Konya Şeker'in varlık sebebinin hayata taşınması olarak değerlendiriyoruz. Çiftçilerimizin bayram ihtiyaçlarını karşılanması için 11 milyon 899 bin 287,38 TL'lik bayram ve ekim avansı çarşamba günü üreticilerimizin hesabına yatacak. Bu avansla birlikte bu yıl üreticiye ödenen rakam 128 milyon 932 bin TL'yi aşacak."

"Fabrikaları, üreticinin daha fazla kazanması için kuruyoruz"

Bu yıl, Meyve Suyu ile Bulgur Fabrikası ve Un Fabrikası'nın üretime başladığını hatırlatan Başkan Konuk, "Meyve Suyu Fabrikamızda şu anda 15 çeşit ürün üretiyoruz. Bulgur Fabrikamızda üretilen bulgurlarımız kısa bir zamanda kalitesi ile ülkemizin bulgur markalarından birisi haline dönüştü. Un Fabrikamız ise şu anda bisküvi, çikolata üretimimizde bizim çok önemli bir kaynağımız olarak üretim yapıyor. Konya Şeker, Türkiye daha fazla üretsin, üretici daha fazla kazansın diye bu yatırımları yapıyor, bu fabrikaları kuruyor. Şunu da ifade edeyim, bu büyük projelere rağmen Konya Şeker, üreticiye yönelik mesuliyetlerini sanki yüz milyonlarca dolarlık yatırımlar yapmıyormuşçasına eksiksiz yerine getiriyor. Hem ürün bedeli ödemelerimiz hem de üreticiye yönelik desteklerimiz aynı şekilde devam ediyor. Hatta avans ödemelerinde üreticinin içinde bulunduğu şartlara göre erken ödemeler bile gerçekleştirdik. Geçen yıl üreticiye toplamda 1 milyar 650 milyon TL'nin üzerinde ödeme yaptık. Bu yıl yapacağımız ödemenin 2 milyar TL'yi aşması bekleniyor. Konya Şeker'in üreticiye yaptığı gerek avans gerek ürün bedeli ödemeleri sadece çiftçinin geçimini etkileyen ödemelerden ibaret değildir. Bu ödemeler çarşıyı pazarı kısaca bölge ekonomisini, ticaretini hareketlendiren ödemelerdir. Yani bayram avansıyla Konya Şeker çarşının pazarın bayram alış verişinin de canlanmasını sağlıyor. Konya Şeker bugün ulaştığı güç itibarıyla hem avans uygulamasıyla üreticinin bugünkü ihtiyaçlarını gideriyor, ihtiyaç anında üreticinin yanında oluyor, hem de yaptığı yatırımlarla üreticinin bayramları bayram gibi geçirmesi için onların daha çok üreteceği, daha çok kazanacağı zemini inşa ediyor. Konya Şeker, yaptığı yatırımlarla bayramların tadına tat katmak için çalışıyor. Ancak bizim için geleceği inşa etmek ne kadar önemliyse üreticinin bugününde de üreticiye el uzatmak o kadar önemlidir" dedi.

"Konya Şeker'de önce üreticiye ve üretime destek planlanır"

Bayramları bayram gibi kutlamanın en çok üreticinin hakkı olduğunu, Konya Şeker'in varlık sebebinin de bu olduğunu vurgulayan Başkan Recep Konuk, "Konya Şeker'de önce üreticiye ve üretime destek planlanır, ondan sonra diğer işlere bakılır. Önümüz Ramazan Bayramı, bu topraklardaki herkes gibi üreticinin de bayramları kaygıdan, hele hele maddi kaygılardan uzak karşılamaya hakkı var. Bu ülkenin en muteber insanları olan üreticilerimizin hiç birinin maddi imkânsızlıklar nedeniyle bayramları buruk geçirmesine Konya Şeker olarak biz rıza gösteremeyiz. Konya Şeker için üreticilerimizin yüzündeki tebessüm ile onların evlatlarının yaşadığı bayram coşkusu ve üreticilerimizin hanelerinde bayramların bayram gibi geçmesi, her türlü ticari başarıdan, binlerce fabrikadan daha kıymetlidir. Kısmetse 21 Haziran Çarşamba günü Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Bu vesileyle tüm üreticilerimizin Kandil'ini tebrik ediyorum. Kadir Gecesi ile birlikte rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın da son günlerini idrak edeceğiz ve inşallah bayrama sağlık ve huzur içinde erişeceğiz. Konya Şeker olarak bizim üreticilerimize karşı vazifemiz onlara el uzatmak, onların ihtiyaçlarını kurumun imkânları çerçevesinde karşılamaktır. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da üreticimize sunduğumuz desteğin hem üreticilerimizin hem de ailelerinin bayram sevincine coşku katmasını, derde derman olmasını, Yüce Allah (C.C)'ın sağlık ve huzur içinde daha nice bayramlara hepimizi eriştirmesini temenni ediyor, tüm üreticilerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.