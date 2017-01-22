Konya kayak merkezine kavuşuyor

Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve ilçe belediye başkanları, Derbent Aladağ'da kurulması planlanan kayak tesisleri bölgesinde inceleme yaptı.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, 2400 rakımlı Aladağ'ın Türkiye'nin ilk 5 kayak merkezinden biri olacağının uzmanlarca tespit edildiğini belirterek, Konya'ya bu güzelliğin kazandırılmasında büyük emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e teşekkür etti. Kurulması planlanan tesisler ile ilgili fizibilite raporunun Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandığını kaydeden Acar, yaz aylarında mekanik tesisler, enerji nakli ve günübirlik tesisler yapılmasının planlandığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise, Konya'nın bir tarih ve kültür şehri olmasının yanında aynı zamanda yılda yaklaşık 2,5 milyon kişinin geldiği bir turizm şehri olduğunu belirterek, turizmin çeşitlilik gerektirdiğini söyledi. Derbent Aladağ'ın kar yapısı, kar miktarı, eğimi ve doğal güzelliği ile tesis yapımına uygun olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, "Bölgenin turizm alanı ilan edilmesiyle ilgili bir çalışma yürütülüyor. Sonrasında günübirlik kullanım alanları, turizm tesisleri, konaklama mekanları oluşturulacak. Bu tür turizm alanlarında sadece kışın değil, 12 ay kullanıma uygun tesisler oluşturmak gerekiyor. Belediye olarak bu alanda elimizden gelen desteği vereceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da buraya katkıda bulunacak. Çalışma, kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla yürüyecek. Turizm tesisi Derbent'e ve şehrimize katkı sağlayacak" dedi.

Konya Valisi Yakup Canbolat, bir turizm şehri olan Konya'da kış turizminin oluşturulmasının önemli bir gelişim olacağını belirterek, "Burasının hem Antalya'ya yakınlık, hem kendi iç potansiyeli olması, 130 bine yakın üniversite öğrencisinin olması nedeniyle yöreye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bunun ilk adımını yerel yönetimlerimiz ve bakanlığımız atıyor. Sonrasında buranın gelişmesine paralel özel sektörün girmesi beklenir. Derbent Belediye Başkanımıza ve bütçeye büyük bir kaynak koyarak yatırımları başlatacak olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Konya Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in kar motorları ile alanda inceleme yaptığı programa Derbent Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yöneticileri, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı. Programa katılanların çoğu ilk kayak deneyimlerini yaşarken, özellikle çocuklar gönüllerince eğlendi.