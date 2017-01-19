Konya Havalimanı’nda uçuşlara sis engeli
Alınan bilgiye göre, havalimanında etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi düşerken, gerçekleştirilecek olan uçuşlar sabah saat 08.30'a kadar iptal...
A+A-
Konya Havalimanı'nda etkili olan sis sebebiyle uçuşlar iptal edildi.
Alınan bilgiye göre, havalimanında etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi düşerken, gerçekleştirilecek olan uçuşlar sabah saat 08.30'a kadar iptal edildi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.