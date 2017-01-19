Konya-5 °C

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Konya Havalimanı’nda uçuşlara sis engeli
Konya Havalimanı’nda uçuşlara sis engeli

Konya Havalimanı’nda uçuşlara sis engeli

Alınan bilgiye göre, havalimanında etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi düşerken, gerçekleştirilecek olan uçuşlar sabah saat 08.30'a kadar iptal...

A+A-

Konya Havalimanı'nda etkili olan sis sebebiyle uçuşlar iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, havalimanında etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi düşerken, gerçekleştirilecek olan uçuşlar sabah saat 08.30'a kadar iptal edildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.