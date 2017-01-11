Konsey kavgasıyla ilgili gözaltına alınan 37 öğrenci serbest bırakıldı

Kocaeli Üniversitesi öğrenci konseyi seçiminde çıkan kavgada gözaltına alınan 37 kişi serbest bırakıldı.

Usulüne uygun yapılmadığı gerekçesi ile rektörlük kararı ile iptal edilen Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi seçimleri bugün tamamlandı. Seçime giren 2 adaydan Metin Geldeş 23 oy alırken Fahrettin Porsuk ise 18 oy da kalmıştı. Seçim sonucu belli olduktan sonra adayları destekleyen 2 grup arasında çıkan kavgada ise 37 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, hastanelerde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakıldı.