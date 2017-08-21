Kolunu iş makinesine kaptırdı

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde mısır tarlasında kolunu silaj makinesine kaptıran genç itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Alibeyköy Mahallesi'ndeki mısır tarlasında çalışan Yusuf D. (33), ağabeyi Hasan D. yönetimindeki 16 UB 395 plakalı traktörün arkasına bağlı olarak operatör Necati T. tarafından çalıştırılan silaj makinesine öbeklerden mısır saplarını atarken kolunu makineye kaptırdı. Gencin çığlıkları üzerine makineyi durduran ağabeyi ve çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri ile mahalle sakinleri genci kurtarmak için seferber oldular. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmalar sonucunda kurtarılan genç, İnegöl Devlet Hastanesine ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. İnegöl'deki müdahale sırasında uyanarak "parmaklarım nerede?" diye sorduğu öğrenilen gencin sol kolunun dirsekten aşağı bölümünü kaybettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.