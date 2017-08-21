Kocasını silahla vurdu

ANKARA (İHA) – Ankara'da 4 çocuk annesi bir kadın kocasını silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi 1981. Sokak'taki evde meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Hülya T. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Sedat T.'yi (35) tabancayla vurdu. İşsiz olduğu öğrenilen Sedat T. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Hülya T. polis tarafından gözaltına alındı. Sedat T.'nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.